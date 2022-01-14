В Башкирии рассказали, ожидается ли дефицит подсолнечного масла

Стоит ли ожидать дефицита подсолнечного масла? В Чишминском районе на маслоперерабатывающем заводе рассказали, как прошлогодняя засуха сказалась на объемах производства. Оно не останавливается круглый год.

Семена подсолнечника на завод доставляют не только на большегрузных фурах, но и по железной дороге. Далеко не весь урожай выращен на полях республики. Солидную долю сырья привозят из других регионов.

Прежде чем попасть под пресс, семена очищаются от мусора и шелухи. И лишь затем начинается отжим. За сутки в цехе перерабатывают около тысячи тонн.

Это уже финальная стадия – получение масла. А перед этим происходит плющение и жарение семян на этих производительных жаровнях. Наше предприятие может перерабатывать семена не только подсолнечника, но и других масличных культур, таких как рапс, плющевина, лен и так далее. Раиль Бикмаев, начальник смены Чишминского маслоэкстракционного завода

Валовой сбор подсолнечника в 2021, несмотря на засуху, оказался на уровне предыдущего года – более 300 тысяч тонн. Лучшая продуктивность полей с масличной культурой отмечается в Архангельском, Дюртюлинском, Аургазинском и Кармаскалинском районах, где с каждого гектара получили больше 20 центнеров.

На качестве масла, по словам специалистов, прошлогодний солнцепек не отразился. Все-таки не зря культура называется подсолнечником. Разве что урожай начали поставлять на завод на несколько месяцев раньше.

Основная наша задача – новые рынки сырья, потому что заводов становится больше в РФ, большая конкуренция. Основная часть на нашем заводе – башкирский подсолнечник, дальше Самарская область, Оренбургская область, наша география сырья дошла до Алтайского края. Айдар Якупов, генеральный директор Чишминского маслоэкстракционного завода