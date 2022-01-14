В Башкирии рассказали, ожидается ли дефицит подсолнечного масла

Стоит ли ожидать дефицита подсолнечного масла? В Чишминском районе на маслоперерабатывающем заводе рассказали, как прошлогодняя засуха сказалась на объемах производства. Оно не останавливается круглый год.
Семена подсолнечника на завод доставляют не только на большегрузных фурах, но и по железной дороге. Далеко не весь урожай выращен на полях республики. Солидную долю сырья привозят из других регионов.
Прежде чем попасть под пресс, семена очищаются от мусора и шелухи. И лишь затем начинается отжим. За сутки в цехе перерабатывают около тысячи тонн.
Валовой сбор подсолнечника в 2021, несмотря на засуху, оказался на уровне предыдущего года – более 300 тысяч тонн. Лучшая продуктивность полей с масличной культурой отмечается в Архангельском, Дюртюлинском, Аургазинском и Кармаскалинском районах, где с каждого гектара получили больше 20 центнеров.
На качестве масла, по словам специалистов, прошлогодний солнцепек не отразился. Все-таки не зря культура называется подсолнечником. Разве что урожай начали поставлять на завод на несколько месяцев раньше.
В последние годы на Чишминском маслозаводе занимаются и переработкой рапса. Полученный продукт особенно востребован за границей: обширная поставка идет в Китай, а также в Восточную Европу. За рубежом он известен тем, что широко используется в качестве сырья для получения биотоплива. Лузга от семечек, кстати, тоже не пропадает. Из нее делают гранулы, которые используют в качестве материала для топки печей. Последние применяют непосредственно на самом маслозаводе для выработки электроэнергии.