В Башкирии отремонтировали храм Святителя Василия Великого в рамках проекта «Атайсал»

Храм для земляков. Уроженец села Чуваш-Карамалы Аургазинского района Василий Николаев более 20 лет назад построил в родной деревне церковь Святителя Василия Великого. После смерти мецената благое дело продолжили его родные. В рамках проекта «Атайсал» дочь Елена Николаева проспонсировала ремонт храма.

14 января православные традиционно вспоминают архиепископа Василия Великого. Исполняя свое служение, он заботился о строгом соблюдении канонов церкви, помогал бедным и больным. Прославился философ-платоник своими глубокими знаниями Священного Писания, трудами на благо церковного мира и единства.

Пользуется почитанием как составитель одного из чинопоследований литургии центрального богослужения церкви. И до сих пор с 4 века мы пользуемся тем наследием, которое он оставил. Евгений Никитин, настоятель храма Святителя Василия Великого

В конце 90-х годов прошлого столетия уроженец села Чуваш-Карамалы Василий Николаев проспонсировал строительство храма Василия Великого. Это стало большим событием в жизни населенного пункта. С тех пор молитвы в Божием доме звучат каждый день.

Храм святителя Василия Великого построили ещё при жизни мецената в 2000 году. Теперь уже его дети продолжают поддерживать жителей родного села. В рамках проекта «Атайсал» дочь Василия Васильевича, живущая в Москве, пожертвовала более 6 миллионов рублей на ремонт церкви и благоустройство прилегающей территории. Основные работы уже выполнены, часть работ оставили на лето.

Полностью отремонтировали внутреннюю и внешнюю часть здания. Заменили пластиковые окна, двери, обновили крыльцо. Также установили памятник Святителю Василию Великому. В плане ремонт куполов, хотим их озолотить. Николай Ефремов, глава Чуваш-Карамалинского сельсовета