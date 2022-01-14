В Башкирии отремонтировали храм Святителя Василия Великого в рамках проекта «Атайсал»

Храм для земляков. Уроженец села Чуваш-Карамалы Аургазинского района Василий Николаев более 20 лет назад построил в родной деревне церковь Святителя Василия Великого. После смерти мецената благое дело продолжили его родные. В рамках проекта «Атайсал» дочь Елена Николаева проспонсировала ремонт храма.
14 января православные традиционно вспоминают архиепископа Василия Великого. Исполняя свое служение, он заботился о строгом соблюдении канонов церкви, помогал бедным и больным. Прославился философ-платоник своими глубокими знаниями Священного Писания, трудами на благо церковного мира и единства.
В конце 90-х годов прошлого столетия уроженец села Чуваш-Карамалы Василий Николаев проспонсировал строительство храма Василия Великого. Это стало большим событием в жизни населенного пункта. С тех пор молитвы в Божием доме звучат каждый день.
Храм святителя Василия Великого построили ещё при жизни мецената в 2000 году. Теперь уже его дети продолжают поддерживать жителей родного села. В рамках проекта «Атайсал» дочь Василия Васильевича, живущая в Москве, пожертвовала более 6 миллионов рублей на ремонт церкви и благоустройство прилегающей территории. Основные работы уже выполнены, часть работ оставили на лето.
Дочь Василия Васильевича Елена Николаева оказывает поддержку не только храму, который построил её отец. Меценат выделяет средства и на ремонт местной школы. Из-за плохого самочувствия она не смогла прилететь на малую родину. Местные жители ждут ее в гости в любое время.