В Уфе завершились соревнования «Золотая шайба» среди юных хоккеистов

В Октябрьском районе Уфы завершились районные соревнования «Золотая шайба» среди хоккеистов 10-11 лет. Победителем стала команда «Салям». Она и примет участие в городском этапе, который состоится на следующей неделе. Соревнования проходят в рамках декады спорта и здоровья.

Мне нравится играть в хоккей, потому что я мечтал заниматься этим видом спорта и пойти дальше по карьере.

Турнир прошел на территории школы №130. Это были первые соревнования на новой ледовой коробке, которая появилась после реконструкции школьного стадиона. В этом году по программе поддержки местных инициатив планируется строительство целого ряда спортивных площадок на территории школ Октябрьского района.