В Уфе завершились соревнования «Золотая шайба» среди юных хоккеистов

В Октябрьском районе Уфы завершились районные соревнования «Золотая шайба» среди хоккеистов 10-11 лет. Победителем стала команда «Салям». Она и примет участие в городском этапе, который состоится на следующей неделе. Соревнования проходят в рамках декады спорта и здоровья.

Мне нравится играть в хоккей, потому что я мечтал заниматься этим видом спорта и пойти дальше по карьере.

Алим Туктаров, участник соревнований

Хочу играть в «Салавате Юлаеве».

Адель Ханнанов, участник соревнований
Фото №1 - В Уфе завершились соревнования «Золотая шайба» среди юных хоккеистов

Турнир прошел на территории школы №130. Это были первые соревнования на новой ледовой коробке, которая появилась после реконструкции школьного стадиона. В этом году по программе поддержки местных инициатив планируется строительство целого ряда спортивных площадок на территории школ Октябрьского района.

Школы номер 17, 141, башкирский лицей 136, татарская гимназия 84, гимназия 83, школы 88 и 97. Еще во дворе одного многоквартирного дома по улице Бикбая, 28. Жители домов планируют построить многофункциональную спортивную площадку.

Леонид Ильин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района г. Уфы
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