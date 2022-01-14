В Уфе прошли гонки преследования в рамках Кубка России по биатлону

В столице республики продолжается шестой этап Кубка России по биатлону. Сегодня прошли гонки преследования. Победителем мужского пасьюта вновь стал Дмитрий Абашев, допустивший три промаха на огневом рубеже.

Серьезно улучшил свою позицию Евгений Гараничев. Он стартовал одиннадцатым, а пришёл на финиш вторым. Замкнул тройку призёров в пасьюте Рустам Каюмов. Снова неудачно выступили башкирские спортсмены. Лучший результат показал Валентин Михайлов – с семью промахами он стал пятнадцатым.