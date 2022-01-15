В Башкирии из-за новой аварии на теплотрассе без отопления остались более 900 человек

Диаметр трубы 100 мм. В зону отключения теплоснабжения попадают 10 МКД (980 человек) и 1 СЗО: детский сад № 29. На данный момент проводится откачка воды на месте порыва. С МКД и д/с теплоноситель не сливался. На аварийно-восстановительных работах задействовано 6 человек, 3 единицы техники. На месте от МЧС России привлечена оперативная группа.

Пресс-служба ГУ МЧС по РБ