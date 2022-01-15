В Башкирии из-за новой аварии на теплотрассе без отопления остались более 900 человек

В Башкирии снова произошла коммунальная авария, в результате которой без отопления остались сотни людей. На место прибыли сотрудники МЧС РБ.
Аварийное отключение отопления в Белорецке произошло из-за изношенности участка на трубопроводе центрального отопления. Установлено было и место прорыва. Авария зафиксирована, по данным МЧС Башкирии, во дворе многоквартирного дома №100 на ул. Карла Маркса.
Утром 15 января стало известно, что восстановительные работы завершились. Теплоснабжение восстановлено.
Фото: ГУ МЧС РБ