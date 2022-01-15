В Башкирии из-за новой аварии на теплотрассе без отопления остались более 900 человек

В Башкирии снова произошла коммунальная авария, в результате которой без отопления остались сотни людей. На место прибыли сотрудники МЧС РБ.

Фото №1 - В Башкирии из-за новой аварии на теплотрассе без отопления остались более 900 человек

Аварийное отключение отопления в Белорецке произошло из-за изношенности участка на трубопроводе центрального отопления. Установлено было и место прорыва. Авария зафиксирована, по данным МЧС Башкирии, во дворе многоквартирного дома №100 на ул. Карла Маркса.

Диаметр трубы 100 мм. В зону отключения теплоснабжения попадают 10 МКД (980 человек) и 1 СЗО: детский сад № 29. На данный момент проводится откачка воды на месте порыва. С МКД и д/с теплоноситель не сливался. На аварийно-восстановительных работах задействовано 6 человек, 3 единицы техники. На месте от МЧС России привлечена оперативная группа.

Пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Утром 15 января стало известно, что восстановительные работы завершились. Теплоснабжение восстановлено.

Фото: ГУ МЧС РБ 

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