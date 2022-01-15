В Башкирии подтвердили еще три случая заражения штаммом «омикрон»

Минздрав Башкирии сообщил, что Роспотребнадзор республики подтвердил еще три факта заражения штаммом коронавируса «омикрон». Состояние больных удовлетворительное.
По информации министерства, трое новых заразившихся являются жителями Уфы. В течение месяца они не совершали никаких выездов за пределы России. Это значит, что заразились они в республике.
Новый штамм имеет способность распространяться быстрее своих предшественников, а также признан более заразным. Инкубационный период у «омикрона» сокращен до 2-5 дней.