В Башкирии подтвердили еще три случая заражения штаммом «омикрон»

Минздрав Башкирии сообщил, что Роспотребнадзор республики подтвердил еще три факта заражения штаммом коронавируса «омикрон». Состояние больных удовлетворительное.

Фото №1 - В Башкирии подтвердили еще три случая заражения штаммом «омикрон»

По информации министерства, трое новых заразившихся являются жителями Уфы. В течение месяца они не совершали никаких выездов за пределы России. Это значит, что заразились они в республике.

Все контактные лица, в том числе, контактные в семье, находятся на изоляции. Проводится тестирование на коронавирусную инфекцию.

Пресс-служба Минздрава РБ

Новый штамм имеет способность распространяться быстрее своих предшественников, а также признан более заразным. Инкубационный период у «омикрона» сокращен до 2-5 дней.

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