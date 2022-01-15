В России за сутки коронавирус подтвердился у более чем 27 000 человек

В России неизменно каждый день фиксируются тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной федеральной информации, полученной 15 января, по всей стране было выявлено и подтверждено 10 774 304 фактов Covid-19.

Среди них 27 179 случаев – выявленные факты болезни за последние сутки. За это же время от коронавируса скончалось 723 пациента. Всего по стране было зарегистрировано 320 634 смертей от ковида.