В России за сутки коронавирус подтвердился у более чем 27 000 человек

В России неизменно каждый день фиксируются тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной федеральной информации, полученной 15 января, по всей стране было выявлено и подтверждено 10 774 304 фактов Covid-19.
Среди них 27 179 случаев – выявленные факты болезни за последние сутки. За это же время от коронавируса скончалось 723 пациента. Всего по стране было зарегистрировано 320 634 смертей от ковида.
Также за сутки было выписано 26 584 пациентов по выздоровлению. За весь период пандемии коронавируса от заболевания излечились 9 835 884 человек по всей стране.