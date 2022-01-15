Жителей Башкирии призывают к участию в акции «Елки в щепки»

В Башкирии организовано несколько точек сдачи новогодних елок в рамках акции «Елки в щепки». Принять участие в акции смогут не только жители Уфы, но и еще нескольких муниципалитетов.
Сама акция проводиться в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», сообщает пресс-служба Минэкологии РБ. В Уфе экологическая акция состоится 15, 16 января, а также 22 и 23 января. В акции будут задействованы 15 разных площадок:
Демский район – Магистральная, 2А, Столярова, 2 (микрорайон «Яркий»);
Калининский район – Мушникова, 11, Гвардейская, 58/1;
Кировский район – Испытателей, 21, Кувыкина,16 и Рубежная,174;
Ленинский район – пересечение улиц Ахметова и Ирендык, а также ул.Артезианская, 18 (микрорайон «Сосны»);
Октябрьский район – Гагарина, 10/2, Королева,17, а также возле ТЦ «Башкирия» со стороны сквера по ул. 50 лет СССР;
Орджоникидзевский район – на Колхозном рынке возле домов №№ 50-61 по ул. Кольцевой;
Советский район – Менделеева, 171, Ленина, 87.
Также, жители с. Иглино могут принять участие в экологической акции по сбору елок. Контейнерные площадки будут установлены по следующим адресам:
ул. Ленина, 1а;
ул. Петряшова, д. 1
Собранные деревья отправят на завод «Кроношпан» для изготовления OSB-плит, которые используются при производстве мебели и строительстве.
Кроме того, акция «Елка в щепки» пройдет 15, 22 января в Давлеканово.
15 января по городу будет курсировать Шыршымобиль с остановками на каждой точке по 10-15 минут по следующим контейнерным площадкам:
13.00 улица Молодёжная, дом 4.
13.15 улица Молодёжная, дом 8.
13.20 улица Байкальская, дом 6.
13.50 переулок Каранский, дом 5
14.20 улица Московская, дом 102.
14.40 улица Карла Маркса, дом 115.
15.00 улица Ленина, 52
15.30 улица Рабочая, дом 21.
22 января возле здания администрации городского поселения Давлеканово с 12 до 16 часов пройдет праздник для горожан, где участники смогут поучаствовать в розыгрыше призов. Для самых маленьких будут организованы подвижные игры, а взрослые смогут насладиться ароматным чаем и концертными номерами. Собранные деревья переработают в щепу, а в дальнейшем используют в качестве удобрения в теплицах и лесопитомниках.
В городах Октябрьский и Туймазы пройдет экологическая акция «Елки – на переработку». С 15 по 23 января региональным оператором ООО «Экология Т» будут установлены специальные контейнеры объемом 8 м3 (бункеры), куда неравнодушные жители смогут сдать зеленых красавиц на переработку.
В г. Октябрьский определены два места сбора елок:
- за ТЦ "Плаза" (ул. Островского, 55);
- 34 микрорайон (между домами 15а и 25).
В г. Туймазы елку можно будет сдать по адресу:
- ул. Мичурина, 12 (около гипермаркета «Магнит»).
Время приема елок:
С 12.00 часов 15 января до 15.00 часов 23 января.
Жителям, которые сдадут елочки на переработку 15 и 16 января с 12.00 до 15.00 часов, будут вручены вкусные угощения.
Фото: пресс-служба Минэкологии РБ