Жителей Башкирии призывают к участию в акции «Елки в щепки»

22 января возле здания администрации городского поселения Давлеканово с 12 до 16 часов пройдет праздник для горожан, где участники смогут поучаствовать в розыгрыше призов. Для самых маленьких будут организованы подвижные игры, а взрослые смогут насладиться ароматным чаем и концертными номерами. Собранные деревья переработают в щепу, а в дальнейшем используют в качестве удобрения в теплицах и лесопитомниках.