В Башкирии общее число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 125 000

В Башкирии число всех выявленных случаев коронавируса с начала пандемии достигло нового рубежа. По данным оперштаба республики на 15 января, в Башкирии зафиксировано в общей сложности 125 084 фактов болезни.

Из них за сутки коронавирус подтвердили у 229 человек. Также за сутки был выписан 261 пациент, у которых ранее диагностировали Covid-19. Всего по выздоровлению в Башкирии выписано 116 038 человек.