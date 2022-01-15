«Омикрон» уже в Башкирии: как уберечь себя от нового штамма коронавируса
В Башкирии на днях Роспотребнадзор подтвердил еще три
выявленных случая штамма коронавируса «омикрон». Все новые заболевшие, как
отмечали в Минздраве РБ, заразились в республике.
Сейчас напряженная ситуация с распространением коронавируса отмечается
в различных регионах страны. Превышение среднероссийского уровня зафиксировано
в 21 субъекте, рост заболеваемости – в 37.
Эксперты считают, что распространение заболевания связано и
с приходом в Россию нового штамма.
Первые упоминания нового штамма появились в декабре прошлого
года. И уже спустя две недели новый штамм обнаружили в России. Сейчас по всей
стране отмечено 783 факта заражения штаммом «омикрон».
Мы предполагаем, что, учитывая контагиозность этого
штамма (по различным оценкам, она составляет от 3 до 7 раз),
количество, естественно, будет расти и постепенно, как это и происходит
в других странах, штамм «омикрон» вытеснит доминирующий пока
на территории Российской Федерации штамм «дельта».
Татьяна Голикова, вице-премьер Правительства РФ
Также она отметила, что привитые граждане, имеющие иммунитет
после вакцинации, переносят новый штамм легче. Татьяна Голикова отметила, что
пожилые граждане все еще остаются самыми уязвимыми перед заболеванием. Но из их
числа в стране привиты пока только 51,5%. Полностью завершили вакцинацию 49,7%.
Это 16,6 миллионов человек.
Кроме того, в группе риска остаются и люди с особенностями
здоровья, граждане с хроническими заболеваниями.
По словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, новый штамм
«атакует» и детей. Быстро распространяется «омикрон» из-за тесных контактов
среди детей.
Рекомендации, которые уже сегодня работают, при полном
их соблюдении, безусловно, позволяют маленьким ребятам посещать детские
сады, а школьникам посещать школы. Напомню, в наших методических
рекомендациях и в санитарных правилах — утренние фильтры для
детей, когда детям меряют температуру и осматривают, разведение больших
групп детей по разным входам, лестничное расписание, чтобы ребята
в большом количестве не общались друг с другом
на переменах, специальный график посещения столовой, чтобы там также
не было инфицирования. Чёткое соблюдение всех этих требований и, важно,
родительский контроль за соблюдением в школах этих требований также
позволит нам сохранить сегодняшний режим обучения в школах.
Анна Попова, главный санитарный врач России
Размножается «омикрон» на слизистой верхних дыхательных
путей: носа, горла. Причем делает это он быстрее, чем предыдущие штаммы. Отсюда
следует, что и передается вирус с большей скоростью. Контактный человек
становится заразным уже в первые 24 часа, еще до того, как он почувствует
недомогание.
Сегодня инкубационный период в среднем составляет уже не 6-8
дней, а 2-5. И это позволяет «омикрону» заражать тех, у кого есть иммунитет. Но
при этом серьезных последствий он не сможет вызвать, если человек прошел полную
вакцинацию. Это будет больше похоже на привычные нам всем симптомы ОРЗ или легкого
течения гриппа.
Это такой же респираторный вирус, который передаётся
от человека к человеку при громком разговоре, кашле, интенсивном
дыхании, если мы находимся долго вместе или в одном помещении.
Следовательно, все меры защиты, которые мы отработали раньше, также остаются
актуальными и также важны. Нужно внимательно обращаться с собственным
здоровьем, быть очень внимательными к своему самочувствию. Важно каждое
утро оценивать своё здоровье и понимать, не наступили ли
какие-либо изменения, которые повлекли бы за собой дальнейшее
развитие заболевания, то есть нужно ли вам сегодня идти
на работу или состояние вашего здоровья таково, что лучше быть дома,
не подвергая риску здоровье окружающих. Очень было бы неплохо,
если бы каждый из нас хотя бы раз в день мерил температуру.
Мы не всегда осознаём, что состояние здоровья ухудшается.
А термометр очень хороший помощник, и он может подсказать:
смотрите, у вас с утра температура уже 37,5. В этом случае точно
нужно остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
В общественном транспорте соблюдать защиту для себя самого: носить маску,
не более трех часов. Важно в этот сложный период ограничить посещение
мест массового скопления людей. Если нет острой необходимости, нужно отложить
это на более поздний срок и сберечь своё здоровье и здоровье
своих близких.
Анна Попова, главный санитарный врач РФ
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени
Гамалеи Александр Гинцбург отметил в интервью изданию «РИА Новости», что те
граждане, которые прошли вакцинацию препаратом «Спутник V», скорее всего, смогут избежать
заражения «омикроном».
Те, кто привит «Спутником»,
скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон»
и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут
антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикроне». Что
вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня
не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие
антитела к «омикрону» после поездки, я бы и не узнал, что
был им инфицирован.
Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи