«Омикрон» уже в Башкирии: как уберечь себя от нового штамма коронавируса

Это такой же респираторный вирус, который передаётся от человека к человеку при громком разговоре, кашле, интенсивном дыхании, если мы находимся долго вместе или в одном помещении. Следовательно, все меры защиты, которые мы отработали раньше, также остаются актуальными и также важны. Нужно внимательно обращаться с собственным здоровьем, быть очень внимательными к своему самочувствию. Важно каждое утро оценивать своё здоровье и понимать, не наступили ли какие-либо изменения, которые повлекли бы за собой дальнейшее развитие заболевания, то есть нужно ли вам сегодня идти на работу или состояние вашего здоровья таково, что лучше быть дома, не подвергая риску здоровье окружающих. Очень было бы неплохо, если бы каждый из нас хотя бы раз в день мерил температуру. Мы не всегда осознаём, что состояние здоровья ухудшается. А термометр очень хороший помощник, и он может подсказать: смотрите, у вас с утра температура уже 37,5. В этом случае точно нужно остаться дома и обратиться за медицинской помощью. В общественном транспорте соблюдать защиту для себя самого: носить маску, не более трех часов. Важно в этот сложный период ограничить посещение мест массового скопления людей. Если нет острой необходимости, нужно отложить это на более поздний срок и сберечь своё здоровье и здоровье своих близких.

Анна Попова, главный санитарный врач РФ