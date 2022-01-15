В Башкирии на трассах наблюдаются метель, снегопад, ухудшение видимости

В Башкирии продолжает бушевать погода. На трассах наблюдаются низовая метель и ухудшение видимости, сообщает ФКУ Упрдор «Приуралье». Также продолжается снегопад.

Сейчас дорожные службы на федеральных дорогах работают в режиме повышенной готовности. Задействовано 230 единиц дорожной техники. В их числе 116 единиц – в Республике Башкортостан и в Республике Башкортостан. Остальные очищают дороги в Оренбургской области.

В круглосуточном режиме работает дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Приуралье». О нештатных ситуациях на дороге можно сообщить, позвонив по номеру круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Приуралье»: +7(347) 286-07-18. ФКУ Упрдор «Приуралье» призывает водителей воздержаться от поездок на дальние дистанции, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Пресс-служба ФКУ Упрдор «Приуралье»