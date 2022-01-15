В Башкирии на трассах наблюдаются метель, снегопад, ухудшение видимости

В Башкирии продолжает бушевать погода. На трассах наблюдаются низовая метель и ухудшение видимости, сообщает ФКУ Упрдор «Приуралье». Также продолжается снегопад.
Сейчас дорожные службы на федеральных дорогах работают в режиме повышенной готовности. Задействовано 230 единиц дорожной техники. В их числе 116 единиц – в Республике Башкортостан и в Республике Башкортостан. Остальные очищают дороги в Оренбургской области.
В Оренбургской области на участке федеральной трассы М-5 «Урал» на подъезде к Оренбургу сейчас введены ограничения движения для некоторых видов транспорта: пассажирских автобусов, грузовиков и маршрутных такси.