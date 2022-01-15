В Башкирии дальнобойщик из Перми вылетел в кювет и застрял в снегу на всю ночь

В Башкирии на территории Туймазинского района на днях произошел инцидент. Дальнобойщик из Перми, находившийся за рулем КамАЗа вылетел в кювет и не смог выбраться. В итоге мужчина застрял в снежном плену на всю ночь.

По словам водителя, на участке дороги недалеко от села Ильчимбетово навстречу вылетела легковушка. Водитель грузовика решил вырулить в правую сторону, чтобы не допустить столкновения, это и привело к тому, что КамАЗ слетел с дороги в кювет.