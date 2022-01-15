Известно, когда в Башкирию придет пятая волна коронавируса
В России из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон»
ожидается очередной рост заболеваемости Сщмшв-19. Об этом говорили на заседании,
в котором приняли участие Президент России Владимир Путин, вице-премьер
Правительства РФ Татьяна Голикова и члены Правительства страны.
По прогнозам, сначала рост начнется в Москве, а следом разойдется
по регионам. Сейчас в Башкирии подтверждено 6 фактов заражения новым штаммом «омикрон».
При этом первые три факта оказались привозными, а следующие три – внутренними,
то есть трое жителей заразились уже внутри республики. Об этом ранее сообщал Минздрав
РБ.
По словам руководителя Республиканской клинической инфекционной
больницы, филиалов клинико-диагностических инфекционных центров в Зубово и
Стерлитамаке Азата Мухаметзянова, очередная волна заболеваемости
коронавирусом начнется тогда, когда штамм «омикрон» достигнет мировых масштабов.
По оценкам, пятая волна Covid-19 может
начаться уже в конце января-начале февраля текущего года. В регионе пик
придется где-то через 3-4 недели.
Согласно Всемирной организации здравоохранения, новый штамм
распространяется быстрее, чем предыдущие. Быстрое распространение
омикрон-штамма приведет к подъему заболеваемости, а общий риск нового штамма
ВОЗ оценивает как «очень высокий». Также в организации отмечают, что тяжесть
течения заболевания при омикрон-штамме – более низкая. Тяжелое течение
заболевания при заражении новым штаммом наблюдается лишь у непривитых лиц и
тех, кто отягощен сопутствующими заболеваниями – сахарный диабет,
онкологические заболевания и другие.
Азат Мухаметзянов, руководитель Республиканской клинической инфекционной больницы
Эксперты считают, что сегодня к группе риска относятся по-прежнему
люди пожилого возраста, также это касается и непривитых людей. Чем старше
человек, тем больше вероятность тяжелого течения болезни нового штамма.
Поэтому людям в возрасте в первую очередь необходимо продолжать
придерживаться уже принятых ранее мер, таких как вакцинация и ревакцинация,
мытье рук, сокращение контактов, ношение масок, соблюдение социальной
дистанции, использование антисептиков, регулярное проветривание.
Азат Мухаметзянов, руководитель Республиканской клинической инфекционной больницы
Опасен «омикрон» и для детей. Особенно возрастает риск, если у
ребенка имеются заболевания.
Дети с сопутствующей патологией входят в
группу риска по развитию тяжелого течения COVID-19, в том числе и вызванного
«омикроном». Это дети с заболеваниями: генетическими, неврологическими, метаболическими,
сердечно-сосудистыми, врожденными пороками сердца, ожирением, сахарным
диабетом, астмой или другими хроническими заболеваниями легких,
серповидноклеточной анемией, иммуносупрессией, а также в возрасте до года. Риск
госпитализации у несовершеннолетних, инфицированных «омикроном», на 20 % выше,
чем при «дельта» – варианте. При этом максимальный риск зафиксирован у детей в
возрасте до 5 лет. Дети и подростки госпитализируются с такими осложнениями,
как бронхиолит и пневмония. Зачастую наблюдаются диарея, рвота и обезвоживание.
Азат Мухаметзянов, руководитель Республиканской клинической инфекционной больницы