Известно, когда в Башкирию придет пятая волна коронавируса

В России из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон» ожидается очередной рост заболеваемости Сщмшв-19. Об этом говорили на заседании, в котором приняли участие Президент России Владимир Путин, вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова и члены Правительства страны.

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По прогнозам, сначала рост начнется в Москве, а следом разойдется по регионам. Сейчас в Башкирии подтверждено 6 фактов заражения новым штаммом «омикрон». При этом первые три факта оказались привозными, а следующие три – внутренними, то есть трое жителей заразились уже внутри республики. Об этом ранее сообщал Минздрав РБ.

По словам руководителя Республиканской клинической инфекционной больницы, филиалов клинико-диагностических инфекционных центров в Зубово и Стерлитамаке Азата Мухаметзянова, очередная волна заболеваемости коронавирусом начнется тогда, когда штамм «омикрон» достигнет мировых масштабов.

По оценкам, пятая волна Covid-19 может начаться уже в конце января-начале февраля текущего года. В регионе пик придется где-то через 3-4 недели.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, новый штамм распространяется быстрее, чем предыдущие. Быстрое распространение омикрон-штамма приведет к подъему заболеваемости, а общий риск нового штамма ВОЗ оценивает как «очень высокий». Также в организации отмечают, что тяжесть течения заболевания при омикрон-штамме – более низкая. Тяжелое течение заболевания при заражении новым штаммом наблюдается лишь у непривитых лиц и тех, кто отягощен сопутствующими заболеваниями – сахарный диабет, онкологические заболевания и другие.

Азат Мухаметзянов, руководитель Республиканской клинической инфекционной больницы

Эксперты считают, что сегодня к группе риска относятся по-прежнему люди пожилого возраста, также это касается и непривитых людей. Чем старше человек, тем больше вероятность тяжелого течения болезни нового штамма.

Поэтому людям в возрасте в первую очередь необходимо продолжать придерживаться уже принятых ранее мер, таких как вакцинация и ревакцинация, мытье рук, сокращение контактов, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, регулярное проветривание.

Азат Мухаметзянов, руководитель Республиканской клинической инфекционной больницы

Опасен «омикрон» и для детей. Особенно возрастает риск, если у ребенка имеются заболевания.

Дети с сопутствующей патологией входят в группу риска по развитию тяжелого течения COVID-19, в том числе и вызванного «омикроном». Это дети с заболеваниями: генетическими, неврологическими, метаболическими, сердечно-сосудистыми, врожденными пороками сердца, ожирением, сахарным диабетом, астмой или другими хроническими заболеваниями легких, серповидноклеточной анемией, иммуносупрессией, а также в возрасте до года. Риск госпитализации у несовершеннолетних, инфицированных «омикроном», на 20 % выше, чем при «дельта» – варианте. При этом максимальный риск зафиксирован у детей в возрасте до 5 лет. Дети и подростки госпитализируются с такими осложнениями, как бронхиолит и пневмония. Зачастую наблюдаются диарея, рвота и обезвоживание.

Азат Мухаметзянов, руководитель Республиканской клинической инфекционной больницы
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