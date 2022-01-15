Известно, когда в Башкирию придет пятая волна коронавируса

Дети с сопутствующей патологией входят в группу риска по развитию тяжелого течения COVID-19, в том числе и вызванного «омикроном». Это дети с заболеваниями: генетическими, неврологическими, метаболическими, сердечно-сосудистыми, врожденными пороками сердца, ожирением, сахарным диабетом, астмой или другими хроническими заболеваниями легких, серповидноклеточной анемией, иммуносупрессией, а также в возрасте до года. Риск госпитализации у несовершеннолетних, инфицированных «омикроном», на 20 % выше, чем при «дельта» – варианте. При этом максимальный риск зафиксирован у детей в возрасте до 5 лет. Дети и подростки госпитализируются с такими осложнениями, как бронхиолит и пневмония. Зачастую наблюдаются диарея, рвота и обезвоживание.

Азат Мухаметзянов, руководитель Республиканской клинической инфекционной больницы