В Уфе на одном участке совершено два дорожно-транспортных происшествия

В Уфе днем 15 января на Затонском шоссе было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия. Оба произошли в дневное время.

По информации ГИБДД по Уфе, предварительно известно, что по Затонскому шоссе двигался автомобиль Volkswagen Jetta, управляемой девушкой. Она не смогла справиться с управлением и наехала на ограждение. Водитель автомобиля Volvo решил помочь и остановился.

Спустя какое-то время на этот Volvo налетел ВАЗ-2114, за рулем которого в момент ДТП находился 19-летний житель Уфы. За медпомощью обратился в итоге только юный водитель отечественного авто. Выясняются подробности ДТП.