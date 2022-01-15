В Башкирии неделя завершится ночной метелью и снегопадом

В Башкирии конец этой недели будет снежным. В воскресенье, 16 января, синоптики республиканского Гидрометцентра прогнозируют также и метели.
Ночью 16 января по региону пройдет снег, в отдельных районах ожидается метель. Днем снег сохранится. На дорогах водителям следует быть особенно внимательными, так как прогнозируются снежные заносы, гололедица и снежный накат. Ветер будет умеренным днем, ночью усилится. Температура воздуха составит от -9 до -14 градусов.
В понедельник, 17 января, снегопад немного ослабнет, но осадки в виде снега прогнозируются по всей республике. Ветер будет умеренным. Ночью похолодает до -14, -19 градусов, а при прояснениях – до -25. Днем ожидается температура воздуха не ниже -9, -14 градусов.