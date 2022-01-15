В Башкирии неделя завершится ночной метелью и снегопадом

В Башкирии конец этой недели будет снежным. В воскресенье, 16 января, синоптики республиканского Гидрометцентра прогнозируют также и метели.

Ночью 16 января по региону пройдет снег, в отдельных районах ожидается метель. Днем снег сохранится. На дорогах водителям следует быть особенно внимательными, так как прогнозируются снежные заносы, гололедица и снежный накат. Ветер будет умеренным днем, ночью усилится. Температура воздуха составит от -9 до -14 градусов.