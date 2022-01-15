Жительница Башкирии потеряла более 2 миллионов рублей, пытаясь заработать

В Башкирии за последние сутки в полицию поступило 14 сообщений о мошенничестве. Всего за 24 часа местные жители потеряли почти 6 миллионов рублей.
Из них более 2 миллионов были отданы мошенникам жительницей Аургазинского района. Женщине позвонил неизвестный человек и сказал, что он является сотрудником некой крупной инвестиционной компании. Потерпевшей предложили заработать путем инвестирования, а она согласилась, поверив неизвестному.
В пресс-службе МВД по РБ рассказали, что женщина в итоге перевела на указанный мошенником счет все свои сбережения. Сумма ущерба – свыше 2 миллионов 180 рублей. Возбуждено уголовное дело.