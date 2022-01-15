Уфимский «Кировец» разгромил принципиального соперника в матче чемпионата Высшей лиги

Сегодня уфимский «Кировец» одержал победу над принципиальным соперником в матче чемпионата Высшей лиги. К отчетной встрече «Никельщик» из Верхнего Уфалея занимал третье место в турнирной таблице, а уфимцы – четвертое. Счет в матче в первом тайме открыл Роман Фролов.

Больше до перерыва голов не последовало. А в связи с погодными условиями на второй тайм команды вышли с опозданием. Арбитры не позволяли продолжать игру пока не расчистят лед.

Тяжело в такую погоду играть, меньше комбинационного хоккея и больше навесов, отскоков. Просто тяжелее физически. Азат Ахатов, капитан ХК «Кировец»

Во втором тайме хозяева удвоили преимущество. Точный бросок удался Азату Ахатову. До конца игры счет не изменился. 2:0 – победа «Кировца». Завтра соперники проведут вторую встречу.