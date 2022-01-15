Матч «Урал» – «Белогорье» перенесли из-за коронавируса

Матч «Урал» –«Белогорье» перенесли. Игра 13-го тура чемпионата России по волейболу между этими командами должна была состояться завтра в Уфе. Первичный анализ на COVID-19 некоторых игроков «Урала» показал положительный результат.

В связи с этим было принято решение об отмене поединка, чтобы не допускать распространения инфекции и не подвергать риску участников чемпионата. Когда и на какой площадке команды сыграют друг с другом, объявят позднее.