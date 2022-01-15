В Башкортостане появится новый асфальтобетонный завод

Новый асфальтобетонный завод стоимостью 500 млн рублей начнёт работать в 2022 году в Иглинском районе. Проект рассмотрели на совещании, которое провел Радий Хабиров. Предприятие будет обеспечивать качественным дорожным покрытием трассы в близлежащих муниципалитетах.

На производстве будут заняты 50 специалистов. Производительность составит 200 тонн в час. Инвестору возместят часть затрат на прокладку инженерных сетей. Другой проект – в Балтачевском районе. Компания «Мичуринский» планирует увеличить посевные площади для производства фуражного зерна. Его будут поставлять в составе комбикормов на собственные свинокомплексы в Янаульском и Балтачевском районах. В покупку сельхозтехники, удобрений и строительство зернохранилищ бизнес планирует вложить 240 млн рублей.

Это предоставит нам перспективы дальнейшего развития экономической безопасности, потому что кормовая база на данный момент является самой важной для нас. Раньше мы зерно покупали. С 2018 года цены с 6 тыс. рублей за тонну выросли практически до 18-ти. Можно сказать, в три раза.

Рифкат Тимергалиев, исполнительный директор ООО «Мичуринский»
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