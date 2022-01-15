В Башкортостане появится новый асфальтобетонный завод

Новый асфальтобетонный завод стоимостью 500 млн рублей начнёт работать в 2022 году в Иглинском районе. Проект рассмотрели на совещании, которое провел Радий Хабиров. Предприятие будет обеспечивать качественным дорожным покрытием трассы в близлежащих муниципалитетах.
На производстве будут заняты 50 специалистов. Производительность составит 200 тонн в час. Инвестору возместят часть затрат на прокладку инженерных сетей. Другой проект – в Балтачевском районе. Компания «Мичуринский» планирует увеличить посевные площади для производства фуражного зерна. Его будут поставлять в составе комбикормов на собственные свинокомплексы в Янаульском и Балтачевском районах. В покупку сельхозтехники, удобрений и строительство зернохранилищ бизнес планирует вложить 240 млн рублей.