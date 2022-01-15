В Башкортостане появится новый асфальтобетонный завод

Это предоставит нам перспективы дальнейшего развития экономической безопасности, потому что кормовая база на данный момент является самой важной для нас. Раньше мы зерно покупали. С 2018 года цены с 6 тыс. рублей за тонну выросли практически до 18-ти. Можно сказать, в три раза.

Рифкат Тимергалиев, исполнительный директор ООО «Мичуринский»