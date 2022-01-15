Жители Уфы приняли участие в «снежном субботнике»

Вооружились лопатами не только коммунальщики. На очистку улиц от снега вышли учителя, работники районных администраций и предприятий и просто неравнодушные жители. В Уфе сегодня состоялся «снежный субботник». К примеру, в Демском районе участие в массовой уборке приняли более 2,5 тысячи человек.
Детская и спортивная площадки во дворе одного из домов по улице Таллинской. За считанные минуты люди с лопатами превращают заснеженную территорию в чистый уголок для игр и занятий спортом. Это представители администрации Демского района, волонтеры и местные жители. Порядка 70 человек дают старт месячнику по очистке Демского района от снега и наледи.
Словно снежный десант с одной точки они быстро переходят на другую. Очистили придомовую территорию, и вот уже на школьном дворе. Немного помогли здесь и снова сменили дислокацию. Оставшуюся площадь осилят уже учителя. Тем более, что на подмогу им вышли сегодня 11-классники.
С хорошим настроением и под музыку работается быстрее, говорят участники субботника. Но домой они сегодня не торопились. Пока одни убирали территории школ, детских садов и дворов, другие вышли на улицы Демы, чтобы привести в порядок тротуары.
Команда администрации Демского района разделилась на группы. Мужская половина коллектива как раз отправилась очищать от снега и наледи тротуары. В общей сложности в массовой уборке только в Дёме участие приняли более 2,5 тысячи человек, задействовали почти 100 единиц техники. Ровно через неделю в Уфе вновь состоятся «снежные субботники».