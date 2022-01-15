Жители Уфы приняли участие в «снежном субботнике»

Вооружились лопатами не только коммунальщики. На очистку улиц от снега  вышли учителя, работники районных администраций и предприятий и просто неравнодушные жители. В Уфе сегодня состоялся «снежный субботник». К примеру, в Демском районе участие в массовой уборке  приняли более 2,5 тысячи человек.

Детская и спортивная площадки во дворе одного из домов по улице Таллинской. За считанные минуты люди с лопатами превращают заснеженную территорию в чистый уголок для игр и занятий спортом. Это представители администрации Демского района, волонтеры и местные жители. Порядка 70 человек дают старт месячнику по очистке Демского района от снега и наледи.

Словно снежный десант с одной точки они быстро переходят на другую. Очистили придомовую территорию, и вот уже на школьном дворе. Немного помогли здесь и снова сменили дислокацию. Оставшуюся площадь осилят уже учителя. Тем более, что на подмогу им вышли сегодня 11-классники.

Прекрасное настроение. Просто решил выйти, помочь.

Аскар Аюпов, ученик Башкирской гимназии № 102 г. Уфы

Настроение хорошее, потому что надо помогать своей школе. Я живу в частном доме, мне не привыкать.

Данис Валиев, ученик Башкирской гимназии № 102 г. Уфы

Совершенно не холодно, метель замечательная. Погода так и шепчет: «Иди и почисти снег».

Ульяна Ведерникова, старший вожатый Башкирской гимназии №102 г. Уфы
Фото №1 - Жители Уфы приняли участие в «снежном субботнике»

С хорошим настроением и под музыку работается быстрее, говорят участники  субботника. Но домой они сегодня не торопились. Пока одни убирали территории школ, детских садов и дворов, другие вышли на улицы Демы, чтобы привести в порядок тротуары.

 На улице Новороссийской узкий тротуар, и техникой невозможно провести уборку механизированную. Поэтому решили убрать вручную, заодно еще очищаем остановочные площадки.

Руслан Фахрутдинов, начальник отдела коммунального хозяйства администрации Дёмского района г. Уфы

Команда администрации Демского района разделилась на группы. Мужская половина коллектива как раз отправилась очищать от снега и наледи тротуары. В общей сложности в массовой уборке только в Дёме участие приняли более 2,5 тысячи человек, задействовали почти 100 единиц техники. Ровно через неделю в Уфе вновь состоятся «снежные субботники».  

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