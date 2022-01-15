Жители Уфы приняли участие в «снежном субботнике»

Вооружились лопатами не только коммунальщики. На очистку улиц от снега вышли учителя, работники районных администраций и предприятий и просто неравнодушные жители. В Уфе сегодня состоялся «снежный субботник». К примеру, в Демском районе участие в массовой уборке приняли более 2,5 тысячи человек.

Детская и спортивная площадки во дворе одного из домов по улице Таллинской. За считанные минуты люди с лопатами превращают заснеженную территорию в чистый уголок для игр и занятий спортом. Это представители администрации Демского района, волонтеры и местные жители. Порядка 70 человек дают старт месячнику по очистке Демского района от снега и наледи.

Словно снежный десант с одной точки они быстро переходят на другую. Очистили придомовую территорию, и вот уже на школьном дворе. Немного помогли здесь и снова сменили дислокацию. Оставшуюся площадь осилят уже учителя. Тем более, что на подмогу им вышли сегодня 11-классники.

Прекрасное настроение. Просто решил выйти, помочь. Аскар Аюпов, ученик Башкирской гимназии № 102 г. Уфы

Настроение хорошее, потому что надо помогать своей школе. Я живу в частном доме, мне не привыкать. Данис Валиев, ученик Башкирской гимназии № 102 г. Уфы

Совершенно не холодно, метель замечательная. Погода так и шепчет: «Иди и почисти снег». Ульяна Ведерникова, старший вожатый Башкирской гимназии №102 г. Уфы

С хорошим настроением и под музыку работается быстрее, говорят участники субботника. Но домой они сегодня не торопились. Пока одни убирали территории школ, детских садов и дворов, другие вышли на улицы Демы, чтобы привести в порядок тротуары.

На улице Новороссийской узкий тротуар, и техникой невозможно провести уборку механизированную. Поэтому решили убрать вручную, заодно еще очищаем остановочные площадки. Руслан Фахрутдинов, начальник отдела коммунального хозяйства администрации Дёмского района г. Уфы