Массовая вакцинация: где в Уфе сделать прививку от коронавируса

Дома, в поликлинике или в мобильном пункте вакцинации. В Башкортостане продолжается борьба с коронавирусом с помощью прививок. В республике открыты 179 пунктов, где любой желающий может пройти процедуру и защитить свой организм от тяжелых последствий COVID-19. Как сегодня в Уфе вакцинировались горожане?
Работающий пенсионер Юрий Черво впервые прошел вакцинацию от коронавируса, сразу как закончился медотвод. Пришел в поликлинику, где его осмотрел врач и дал направление. COVID-19 мужчина считает коварным заболеванием, но теперь чувствует себя в безопасности.
У уфимца Михаила Богданова ревакцинация. Говорит, что он старается ответственно подходить к вопросу безопасности здоровья. Как своего, так и близких. Прививка помогла легче перенести коронавирус.
Первая поликлиника при больнице №18 в Уфе вакцинацию проводит ежедневно с 8:00 до 20:00. В таком же режиме работают и другие медпункты в городе. Врачи говорят, что самые ответственные – те, кто приходит на ревакцинацию (около 90%). Но безопасность касается каждого.
Мобильный пункт вакцинации от коронавируса в торговом комплексе «Планета» в Уфе. С момента открытия прошло около десяти минут, а в очереди уже около 30 человек. Одна из них – кормящая мама Илюза Муратова. Говорит, что пришла как только узнала, что Минздрав России рекомендовал вакцинацию беременным и тем, кто находится на грудном вскармливании малыша.
В Башкортостане прививку от коронавируса можно сделать по предварительной записи не только в поликлинике, мобильном пункте вакцинации, но и дома. Достаточно позвонить в регистратуру или оставить заявку на портале «Госуслуги».