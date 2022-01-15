Массовая вакцинация: где в Уфе сделать прививку от коронавируса

Дома, в поликлинике или в мобильном пункте вакцинации. В Башкортостане продолжается борьба с коронавирусом с помощью прививок. В республике открыты 179 пунктов, где любой желающий может пройти процедуру и защитить свой организм от тяжелых последствий COVID-19. Как сегодня в Уфе вакцинировались горожане?

Работающий пенсионер Юрий Черво впервые прошел вакцинацию от коронавируса, сразу как закончился медотвод. Пришел в поликлинику, где его осмотрел врач и дал направление. COVID-19 мужчина считает коварным заболеванием, но теперь чувствует себя в безопасности.

Когда приходит коронавирус, он не выбирает кто повыше, кто пониже. Если выразиться лучше, то каждый делает прививку. Поэтому надо сделать ее. Юрий Черво

У уфимца Михаила Богданова ревакцинация. Говорит, что он старается ответственно подходить к вопросу безопасности здоровья. Как своего, так и близких. Прививка помогла легче перенести коронавирус.

Я сам перенес в средней тяжести, дома. Бог миловал. Но среди своих друзей, одноклассников, однокурсников многих потерял уже. Поэтому я понял, что это очень серьезная болезнь. Не хочу, чтобы заразились мои близкие, внуки, дети и так далее. Михаил Богданов

Первая поликлиника при больнице №18 в Уфе вакцинацию проводит ежедневно с 8:00 до 20:00. В таком же режиме работают и другие медпункты в городе. Врачи говорят, что самые ответственные – те, кто приходит на ревакцинацию (около 90%). Но безопасность касается каждого.

Мы настоятельно рекомендуем пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, а также ревакцинацию тем, кто переболел и уже прошло шесть месяцев, или кто ранее вакцинировался. Если пройдено шесть месяцев, то, конечно, – на ревакцинацию. Сейчас в республике зарегистрированы случаи штамма «омикрон». Вакцинация как раз нас защитит. Гузель Узбекова, заведующая поликлиникой №1 ГКБ №18 г.Уфы

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса в торговом комплексе «Планета» в Уфе. С момента открытия прошло около десяти минут, а в очереди уже около 30 человек. Одна из них – кормящая мама Илюза Муратова. Говорит, что пришла как только узнала, что Минздрав России рекомендовал вакцинацию беременным и тем, кто находится на грудном вскармливании малыша.

Решила вакцинироваться сама. Действительно, я сейчас являюсь кормящей матерью, для меня было важно, чтобы не было ограничений именно для кормящих мам. Как разрешили, я еще раз изучила все и решила вакцинироваться. Илюза Муратова

Чтобы прийти в мобильный пункт вакцинации, необходимо, во-первых, желание вакцинироваться, а во-вторых, СНИЛС и медицинский полис. Эльвира Муфтеева, заведующая шестым терапевтическим отделением ГКБ №13 г.Уфы