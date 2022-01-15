В Аургазинском районе подвели итоги реализации ППМИ

Жители Аургазинского района активно включились в Программу поддержки местных инициатив. Если ещё несколько лет назад люди скептически относились к тому, что собранные деньги действительно пойдут на благоустройство деревень, то теперь это ни у кого не вызывает сомнений. Что сделано и какие новые идеи сельчане хотят реализовать в этом году?

Решение насущных вопросов жители села Чуваш-Карамалы уже давно взяли в свои руки. Общими усилиями отремонтировали школу, благоустроили пруд. Посильную финансовую помощь вносит каждый двор. Остальную сумму собирают спонсоры и добавляет республиканский бюджет. Не остался без внимания и сельский клуб.

В позапрошлом году капитально отремонтировали внешний фасад здания сельского дома культуры. В прошлом году тоже включились в программу, хотели внутри отремонтировать. Но не прошли по конкурсу. В этот раз люди ещё сильнее настроены. Мы надеемся, что победим. Николай Ефремов, глава Чуваш-Карамалинского сельсовета

Один из старейших детских садов района отметит в этом году 40-летие со дня открытия. Столько же лет и этим деревянным оконным рамам. Зимой 20 детей согревает разве что любовь воспитателей. Чтобы решить проблему, на сходе граждан предложили принять участие в Программе поддержки местных инициатив. Нужно поменять 37 окон и старые входные двери.

Мы предложили родителям, они нас поддержали. Местное население нас поддержало. Хотим участвовать в программе, надеемся, что в этом году у нас появятся новые окна. Эльмира Тимербаева, заведующая детским садом с. Исмагилово

Положительных примеров реализации программы поддержки местных инициатив в районе много. Улицы населенных пунктов Исмагиловского сельсовета чистит от снега собственный трактор. В деревне Ново-Тимошкино отремонтировали клуб. Остались внутренние работы, которые сельчане сообща проведут в ближайшее время.

Замена крыши полностью, окна все поменяли на евроокна, двери новые поставили, полы отремонтировали. На 1 миллион 147 тысяч рублей. И на сегодняшний день ППМИ сельчан очень сильно поддерживает. Ильфат Газизов, глава Исмагиловского сельсовета

Этот клуб необходим для жителей. У нас тут все праздники, все собрания проводятся, сходы граждан, выборы здесь проводим. Рафинад Нигматуллин, житель д. Ново-Тимошкино