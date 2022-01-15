В Аургазинском районе подвели итоги реализации ППМИ

Жители Аургазинского района активно включились в Программу поддержки местных инициатив. Если ещё несколько лет назад люди скептически относились к тому, что собранные деньги действительно пойдут на благоустройство деревень, то теперь это ни у кого не вызывает сомнений. Что сделано и какие новые идеи сельчане хотят реализовать в этом году?
Решение насущных вопросов жители села Чуваш-Карамалы уже давно взяли в свои руки. Общими усилиями отремонтировали школу, благоустроили пруд. Посильную финансовую помощь вносит каждый двор. Остальную сумму собирают спонсоры и добавляет республиканский бюджет. Не остался без внимания и сельский клуб.
Один из старейших детских садов района отметит в этом году 40-летие со дня открытия. Столько же лет и этим деревянным оконным рамам. Зимой 20 детей согревает разве что любовь воспитателей. Чтобы решить проблему, на сходе граждан предложили принять участие в Программе поддержки местных инициатив. Нужно поменять 37 окон и старые входные двери.
Положительных примеров реализации программы поддержки местных инициатив в районе много. Улицы населенных пунктов Исмагиловского сельсовета чистит от снега собственный трактор. В деревне Ново-Тимошкино отремонтировали клуб. Остались внутренние работы, которые сельчане сообща проведут в ближайшее время.
B прошлом году в республиканском конкурсе участвовало 1085 заявок. Из них победителями признаны 539 проектов на общую сумму свыше полумиллиарда рублей. Сельчане и дальше собираются активно предлагать идеи, учитывая при этом мнения каждого жителя.