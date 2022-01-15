В Башкирии прошел праздник «Пришла коляда»

По дворам да с песнями. В Иглинском районе прошел республиканский праздник «Пришла коляда». Древнеславянский обряд объединил фольклорные коллективы из почти полутора десятков городов и районов. Участники пели песни и желали сельчанам успехов в новом году. А вот тех, кто не проявил гостеприимства, колядовщики в шутку наказывали.

Шуточные задания, приправленные веселыми песнями и частушками. Колядовщиков издревле принято было встречать в доме различными угощениями. А те в ответ желали хозяевам благополучия, успехов и счастья на весь год.

Сегодня на улицах села Охлебинино было шумно и весело. Здесь собрались фольклорные коллективы из полутора десятков городов и районов республики – пели песни, поздравляли сельчан. Колядования традиционно проводятся в период Святок – от Рождества и до Крещения.

Однако колядующих ждали не везде. И если двери дома оказываются закрытыми, то веселое шествие обязательно оставит следы своего визита. В старину могли и выпустить из хлева коз. Но сегодня такие бесчинства, конечно же, часть сценария, а роли животных исполняют сами колядовщики. Но неизменными остаются главные атрибуты – обрядовые песни, игры, ряженье в костюмы нечисти.