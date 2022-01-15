В Башкирии детский сад закрыли из-за земельного спора

Государственный детский сад якобы на частной земле. В Стерлитамакском районе почти два года назад открыли новое дошкольное учреждение. Но после месяца работы оно было закрыто из-за земельного спора.
Игрушки и свой собственный шкафчик у Таира был примерно месяц. Именно столько проработал новый детский сад. Потом началась пандемия, все сидели дома, но после снятия жёстких ограничений дошкольное учреждение так и не открылось.
Старый детский сад в селе Загородный переполнен примерно на 50 мест. Тем временем численность населения ежегодно только растёт.
Новое дошкольное учреждение рассчитано на 139 малышей. Официальное открытие было 14 февраля 2020 года, но романтика закончилась быстро. Выяснилось, что территория, на которой построили государственное учреждение, государству якобы не принадлежит. Сейчас идёт спор о правах на землю. Администрация района подала иск о признании сделки приватизации недействительной в республиканский Арбитражный суд.
В конце минувшего года родители малышей из Стерлитамакского района обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта.
Ближайшее разбирательство назначено на 17 января. Дело рассматривается в Арбитражном суде.