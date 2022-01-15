В Башкирии детский сад закрыли из-за земельного спора

Государственный детский сад якобы на частной земле. В Стерлитамакском районе почти два года назад открыли новое дошкольное учреждение. Но после месяца работы оно было закрыто из-за земельного спора.

Игрушки и свой собственный шкафчик у Таира был примерно месяц. Именно столько проработал новый детский сад. Потом началась пандемия, все сидели дома, но после снятия жёстких ограничений дошкольное учреждение так и не открылось.

Сначала из городского садика пришли сюда, очень много детей пришли сюда и потеряли там место. После этой ситуации не смогли восстановиться. Рина Кунакбаева

Старый детский сад в селе Загородный переполнен примерно на 50 мест. Тем временем численность населения ежегодно только растёт.

Школа по швам трескается, детский сад трескается. Мы уже не просим, а требуем открыть детсад и школу. Такие вложения, такой он был красивый. Елена Юсупова

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 139 малышей. Официальное открытие было 14 февраля 2020 года, но романтика закончилась быстро. Выяснилось, что территория, на которой построили государственное учреждение, государству якобы не принадлежит. Сейчас идёт спор о правах на землю. Администрация района подала иск о признании сделки приватизации недействительной в республиканский Арбитражный суд.

Администрация полагает, что ошибочное определение координат и неправомерное внесение их в ЕГРН привело к тому, что ООО стало собственником данного земельного участка. Рима Нигматуллина, заместитель главы администрации Стерлитамакского района

Проверкой было установлено, что на момент предоставления органом местного самоуправления данного участка под строительство соцобъекта, он был свободен от третьих лиц. Ольга Немчинова, заместитель прокурора Стерлитамакского района

В конце минувшего года родители малышей из Стерлитамакского района обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта.

В соцсетях можно что угодно писать, соответствующие действия будут приняты по решению суда. Николай Кириллов, член регионального отделения Общероссийского народного фронта