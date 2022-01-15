В Уфе проходит ежегодная экологическая акция «Ёлки в щепки»

Ёлки в щепки. Общественная организация «Зеленый Башкирия» и уфимская администрация проводят ежегодную экологическую акцию. Её цель – сбор новогодних ёлок у населения.

В дальнейшем все собранные деревья отправляются на переработку. В столице организовано 15 пунктов приёма, которые будут работать до конца января. В дёмском микрорайоне «Яркий» акция превратилась в праздник, в котором охотно приняли участие и юные уфимцы.