В Башкирии школьники смогут вакцинироваться от коронавируса на добровольной основе

Напомним, детская вакцина от коронавируса «Спутник М» была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ 24 ноября 2021 года. Прививать ею можно детей лишь с 12 лет. Учащихся до 15 лет будут вакцинировать с согласия родителей, а те, кто старше 15 лет, могут пройти вакцинацию предоставив своё письменное согласие. Невакцинированных подростков от учёбы отстранять не будут.