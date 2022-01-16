В Башкирии школьники смогут вакцинироваться от коронавируса на добровольной основе

Министерство здравоохранения Башкирии выясняет, сколько обучающихся в школах хотят вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Фото №1 - В Башкирии школьники смогут вакцинироваться от коронавируса на добровольной основе

Напомним, детская вакцина от коронавируса «Спутник М» была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ 24 ноября 2021 года. Прививать ею можно детей лишь с 12 лет. Учащихся до 15 лет будут вакцинировать с согласия родителей, а те, кто старше 15 лет, могут пройти вакцинацию предоставив своё письменное согласие. Невакцинированных подростков от учёбы отстранять не будут.

В данный момент по запросу Министерства здравоохранения республики проводится мониторинг по количеству обучающихся, желающих вакцинироваться против коронавирусной инфекции (при наличии письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя), но повторяем, исключительно на добровольной основе.

Альфия Галиева, заместитель министра образования и науки РБ
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