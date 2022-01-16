В Башкирии из-за сильной метели продолжают застревать автомобили

Для автомобилистов такие погодные условия чреваты серьезными последствиями. Отправляясь в путь даже между ближайшими населенными пунктами, многие рискуют стать заложниками стихии. Если у вас нет возможности отказаться от запланированной поездки, то стоит позаботиться о правильном оснащении автомобиля.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС