В Башкирии из-за сильной метели продолжают застревать автомобили

Накануне в Башкирии бушевала сильная метель. Непогода спровоцировала крайне неблагоприятную обстановку на дорогах республики.
Так, возле населенного пункта в Новомусино из-за снежного заноса застрял автомобиль с жителями Кумертау. 37-летнего мужчину и 39-летнюю женщину освободили сотрудники Госкомитета по ЧС, которые прибыли на помощь.
Подобное происшествие зафиксировано недалеко от деревни Нижний Бегеняш. В автомобиле, попавшем в снежный плен, застряли пять человек, среди которых двое – дети. К счастью, им удалось самостоятельно выбраться из ловушки.
Синоптики предупреждают, что в ближайшее время снегопады не прекратятся.
Видео: Госкомитет РБ по ЧС.