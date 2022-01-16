В Башкирии из-за сильной метели продолжают застревать автомобили

Накануне в Башкирии бушевала сильная метель. Непогода спровоцировала крайне неблагоприятную обстановку на дорогах республики.

Фото №1 - В Башкирии из-за сильной метели продолжают застревать автомобили

Так, возле населенного пункта в Новомусино из-за снежного заноса застрял автомобиль с жителями Кумертау. 37-летнего мужчину и 39-летнюю женщину освободили сотрудники Госкомитета по ЧС, которые прибыли на помощь.

Подобное происшествие зафиксировано недалеко от деревни Нижний Бегеняш. В автомобиле, попавшем в снежный плен, застряли пять человек, среди которых двое – дети. К счастью, им удалось самостоятельно выбраться из ловушки.

Синоптики предупреждают, что в ближайшее время снегопады не прекратятся.

Для автомобилистов такие погодные условия чреваты серьезными последствиями. Отправляясь в путь даже между ближайшими населенными пунктами, многие рискуют стать заложниками стихии. Если у вас нет возможности отказаться от запланированной поездки, то стоит позаботиться о правильном оснащении автомобиля.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС 

Видео: Госкомитет РБ по ЧС. 

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