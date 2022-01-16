В Башкирии из-за метели в лесу потерялись четыре человека

За последние сутки в Башкирии из-за сильной метели в лесу потерялись четыре человека. О спасении пропавших рассказали в Госкомитете по ЧС.
15 января вечером в Уфимском районе мужчина вышел из парка Лукоморье в сторону Красного Яра, прошёл деревню Черновский, но до пункта назначения так и не добрался. На его поиски срочно выехали спасатели. К счастью, найти мужчину удалось быстро.
В городе Октябрьский подобный случай произошёл с 34-летним местным жителем. Пропавшего искали три спасателя на автомобиле и снегоходе. Мужчина вышел на лыжную базу «Спартак» самостоятельно лишь глубокой ночью.
Недалеко от села Павловка помощь спасателей понадобилась 47-летнему мужчине и 45-летней женщине, которые катались на снегоходе на Стахеевском поле. В один момент средство передвижения у пары сломалось, выбраться к населенному пункту самостоятельно они не смогли. К счастью, пострадавших быстро нашли спасатели, которые отогрели пропавших, а после доставили до дома.