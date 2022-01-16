В Башкирии из-за метели в лесу потерялись четыре человека

За последние сутки в Башкирии из-за сильной метели в лесу потерялись четыре человека. О спасении пропавших рассказали в Госкомитете по ЧС.

15 января вечером в Уфимском районе мужчина вышел из парка Лукоморье в сторону Красного Яра, прошёл деревню Черновский, но до пункта назначения так и не добрался. На его поиски срочно выехали спасатели. К счастью, найти мужчину удалось быстро.

В городе Октябрьский подобный случай произошёл с 34-летним местным жителем. Пропавшего искали три спасателя на автомобиле и снегоходе. Мужчина вышел на лыжную базу «Спартак» самостоятельно лишь глубокой ночью.