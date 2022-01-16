В Башкирии мужчина издевался над собакой

В Салавате произошла жуткая история. Местные жители сообщили об изнасиловании собаки. К сожалению, животное спасти не смогли.
Как сообщает портал «Мой Башкортостан», инцидент произошёл у дома №4 по улице Бочкарева. Местные жители нашли дворовую собаку Жулю без сознания. У несчастной зафиксировали разрыв половых органов. Очевидцы срочно доставили собаку к ветеринарам, которые установили, что животное находилось под воздействием препаратов. Пострадавшая скончалась.
Произошедшее частично запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный мужчина занес собаку в подъезд. После он объяснил свой поступок. По словам подозреваемого, он видел, как дворняжка попала под машину, поэтому решил ей помочь и занести в помещение.
Местные жители требуют справедливого наказания в отношении зоофила. Ветеринары установили, что полученные собакой травмы не похожи на те, которые можно получить после столкновения с машиной. МВД по региону уже проводит проверку произошедшего. По словам активистов, это второй случай насилия по отношению к животным за последние два месяца.