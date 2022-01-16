В Башкирии мужчина издевался над собакой

В Салавате произошла жуткая история. Местные жители сообщили об изнасиловании собаки. К сожалению, животное спасти не смогли.

Как сообщает портал «Мой Башкортостан», инцидент произошёл у дома №4 по улице Бочкарева. Местные жители нашли дворовую собаку Жулю без сознания. У несчастной зафиксировали разрыв половых органов. Очевидцы срочно доставили собаку к ветеринарам, которые установили, что животное находилось под воздействием препаратов. Пострадавшая скончалась.

Произошедшее частично запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный мужчина занес собаку в подъезд. После он объяснил свой поступок. По словам подозреваемого, он видел, как дворняжка попала под машину, поэтому решил ей помочь и занести в помещение.