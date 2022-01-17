В Башкирии в аварии погибла мама полуторагодовалого ребёнка: её сын в больнице

Накануне, 16 января, в Стерлитамакском районе произошла крупная авария, в которой есть погибшие. Инцидент зафиксирован на 33 км автодороги Стерлитамак-Фёдоровка.

На трассе столкнулись встречные «3А3 Чэнс» под управлением 27-летней девушки и «Шевроле Круз», за рулем которого находился 29-летний житель Стерлитамака. Машины вылетели в кювет.

В аварии погибла молодая водитель. Её полуторагодовалого сына экстренно госпитализировали. Также помощь врачей понадобилась водителю «Шевроле» и его супруге. Причины ДТП устанавливаются.