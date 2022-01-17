В Башкирии мужчина устал два раза в год отмечать день рождения и обратился в суд

Салаватский межрайонный суд рассмотрел необычное гражданское дело. В суд обратился 60-летний местный житель, который устал отмечать свой день рождения два раза в год.

Фото №1 - В Башкирии мужчина устал два раза в год отмечать день рождения и обратился в суд

Оказалось, что ещё в далеком 1961 году мама родила его 11 октября дома. Отца тогда рядом не было, поэтому заявление о регистрации никто не оформил. Только когда папа мужчины вернулся домой, семья обратилась в сельсовет, где дату рождения ребёнка указали приблизительно – 3 января 1061 года.

С тех пор мужчина имел два официальных дня рождения – фактический и по документам. Однако суд мужчине помочь не смог.

Суд, проанализировав собранные по делу доказательства в совокупности и дав им правовую оценку, пришел к выводу о недоказанности неправильности в записи акта о рождении мужчины либо несоответствия записи действительным событиям, а также несоответствия записи акта правилам регистрации акта рождения. В удовлетворении заявления было отказано.

пресс-служба Салаватского межрайонного суда
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