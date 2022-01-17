В Башкирии мужчина устал два раза в год отмечать день рождения и обратился в суд

Салаватский межрайонный суд рассмотрел необычное гражданское дело. В суд обратился 60-летний местный житель, который устал отмечать свой день рождения два раза в год.

Оказалось, что ещё в далеком 1961 году мама родила его 11 октября дома. Отца тогда рядом не было, поэтому заявление о регистрации никто не оформил. Только когда папа мужчины вернулся домой, семья обратилась в сельсовет, где дату рождения ребёнка указали приблизительно – 3 января 1061 года.