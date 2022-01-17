В Уфе изменили расписание автобуса №75э

В Уфе изменилось расписание автобуса №75э, который следует по маршруту «ОК «Сипайловский» — Телецентр». Об этом просили жители города.

Жители микрорайона Сипайлово обратились с подобной просьбой на личной странице Радия Хабирова. Студенты не успевали добраться на учебу вовремя из-за неудобного расписания транспорта. Центр управления республикой и Министерство транспорта проблему решили.