В Уфе изменили расписание автобуса №75э

В Уфе изменилось расписание автобуса №75э, который следует по маршруту «ОК «Сипайловский» — Телецентр». Об этом просили жители города.
Жители микрорайона Сипайлово обратились с подобной просьбой на личной странице Радия Хабирова. Студенты не успевали добраться на учебу вовремя из-за неудобного расписания транспорта. Центр управления республикой и Министерство транспорта проблему решили.
Теперь автобусы по данному маршруту в сторону Телецентра будут ходить раньше. С 18 января автобус №75э начнёт ходить с 07:00, со следующими рейсами в 07:20 и 07:40.