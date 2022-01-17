Отделение ГИБДД в одном из районов Башкирии возглавил новый руководитель

Отделение ГИБДД по Иглинскому району возглавил новый руководитель. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел по Башкирии Роман Деев.
Начальником отдела ГИБДД стал 35-летний Ильвир Айратович Каюмов. Ранее он занимал должность старшего государственного инспектора БДД ГИБДД ОМВД России по Иглинскому району.
Справка: Ильвир Айратович родился 18 мая 1986 года в Уфе. Службу в органах внутренних дел начал в 2003 году, в 2005 году окончил Уфимский юридический институт МВД России. Проработал на различных должностях, в том числе государственным инспектором дорожного надзора местного отделения ГИБДД.
Фото: ГИБДД РБ.