Отделение ГИБДД в одном из районов Башкирии возглавил новый руководитель

Справка: Ильвир Айратович родился 18 мая 1986 года в Уфе. Службу в органах внутренних дел начал в 2003 году, в 2005 году окончил Уфимский юридический институт МВД России. Проработал на различных должностях, в том числе государственным инспектором дорожного надзора местного отделения ГИБДД.