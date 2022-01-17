В Башкирии переносят все массовые мероприятия из-за распространения «омикрона»

Сегодня, 17 января, на оперативном совещании в Правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию.

Фото №1 - В Башкирии переносят все массовые мероприятия из-за распространения «омикрона»

Глава региона выразил обеспокоенность крайне быстрым распространением нового штамма коронавируса «омикрон». В связи с этим республика готовится усилить ограничительные меры, а также усилить систему здравоохранения и подготовить к надвигающимся трудностям.

В частности, все существующие санитарно-эпидемиологические меры остаются: это масочный режим, предоставление QR-кодов в некоторых организациях. Также Радий Хабиров объявил о переносе всех массовых мероприятий. На более поздний срок переносится проведение массовых физкультурных и культурных мероприятий. Кроме того, руководитель региона принял решение запретить проведение собраний более 30 человек. Также необходимо закупить лекарства для амбулаторного лечения коронавируса. 

Все массовые мероприятия мы отодвигаем вправо. До особого указания. Горизонт наверное месяц-полтора. Потом, если прогнозы не оправдаются на счет пятой тяжелой волны, тогда снимать ограничения будем.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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