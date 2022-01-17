В Башкирии переносят все массовые мероприятия из-за распространения «омикрона»

Глава региона выразил обеспокоенность крайне быстрым распространением нового штамма коронавируса «омикрон». В связи с этим республика готовится усилить ограничительные меры, а также усилить систему здравоохранения и подготовить к надвигающимся трудностям.

В частности, все существующие санитарно-эпидемиологические меры остаются: это масочный режим, предоставление QR-кодов в некоторых организациях. Также Радий Хабиров объявил о переносе всех массовых мероприятий. На более поздний срок переносится проведение массовых физкультурных и культурных мероприятий. Кроме того, руководитель региона принял решение запретить проведение собраний более 30 человек. Также необходимо закупить лекарства для амбулаторного лечения коронавируса.