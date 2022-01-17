В Башкирии зафиксировано восемь случаев заражения «омикроном»

Сегодня, 17 января, участники оперативного совещания в Правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Фото №1 - В Башкирии зафиксировано восемь случаев заражения «омикроном»

Так, Управление Роспотребнадзора сообщило, что в Башкирии официально выявлено восемь случаев заражения «омикроном». Все случаи имеют привозной характер.

Пять из зараженных прибыли в республику из Турции 31 декабря. 145 пассажиров самолета были установлены и обследованы. Выявлены 40 случаев неполного или некорректного заполнения анкет и неразмещения результатов ПЦР — 15 граждан не заполнили по прилету анкеты совсем, 8 человек не соглашались соблюдать самоизоляцию.

Все пациенты перенесли болезнь в легкой и средней форме.

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