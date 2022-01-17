В Башкирии зафиксировано восемь случаев заражения «омикроном»

Пять из зараженных прибыли в республику из Турции 31 декабря. 145 пассажиров самолета были установлены и обследованы. Выявлены 40 случаев неполного или некорректного заполнения анкет и неразмещения результатов ПЦР — 15 граждан не заполнили по прилету анкеты совсем, 8 человек не соглашались соблюдать самоизоляцию.