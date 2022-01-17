В Башкирии пьяный водитель сбил двух подростков

В Белокатайском районе перед судом предстал 31-летний местный житель, которого обвинили в злостном нарушении правил дорожного движения. Это привело к несчастному случаю.
Ещё в мае 2021 года мужчина за рулем ВАЗ-21099 совершил наезд на двух подростков, а после скрылся с места происшествия. Один из пострадавших – 13-летний мальчик – получил тяжкий вред здоровью.
В ходе расследования произошедшего выяснилось, что водитель находился за рулём авто в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также ранее он уже был неоднократно судим.
Суд лишил мужчину свободы условно на 3 года. Также ему запретили заниматься деятельность, связанно с управлением транспортными средствами на 3 года. Прокуратура сочла приговор слишком мягким и подала на апелляцию.