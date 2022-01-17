В Башкирии 72 пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом активно следит за эпидемиологической ситуацией.

Стало известно, что в Башкирии за последние сутки коронавирус подтвердился ещё у 240 человек. Общее количество заболевших достигло 125 560. С выздоровлением за сутки выписали 295 человек, а за всё время – 116 600. Скончались ещё 9 пациентов (4584).

Продолжают бороться с коронавирусом 4365 пациентов. При этом только 133 из них в больницах. 72 человека переносят болезнь в тяжелой форме и находятся в палатах интенсивной терапии.