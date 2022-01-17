В Башкирии братья и сёстры смогут учиться в одной школе

В соответствии с действующим законодательством право преимущественного зачисления в школу или детский сад имеют дети, чьи братья или сестры уже там учатся. Однако в Семейном кодексе есть важный момент: дети должны иметь общее место жительства. На практике эта оговорка не позволяет воспользоваться правом большому количеству детей. Например, причиной для отказа в зачислении в учебное заведение может быть прописка детей по разным адресам. Мы предлагаем отменить это ограничение.

Константин Толкачев, спикер Госсобрания РБ