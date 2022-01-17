В Башкирии братья и сёстры смогут учиться в одной школе

Комитет Госсобрания Башкирии поддержал законопроект, который позволит братьям и сёстрам учиться в одной школе независимо от места прописки.

Фото №1 - В Башкирии братья и сёстры смогут учиться в одной школе

Согласно проекту, в статью Семейного кодекса будут внесены соответствующие изменения. Константин Толкачев, спикер Госсобрания, отметил, что приоритетное зачисление распространяется и на полнородных родственников, и на тех, кто имеет лишь одного общего родителя.

В соответствии с действующим законодательством право преимущественного зачисления в школу или детский сад имеют дети, чьи братья или сестры уже там учатся. Однако в Семейном кодексе есть важный момент: дети должны иметь общее место жительства. На практике эта оговорка не позволяет воспользоваться правом большому количеству детей. Например, причиной для отказа в зачислении в учебное заведение может быть прописка детей по разным адресам. Мы предлагаем отменить это ограничение.

Константин Толкачев, спикер Госсобрания РБ

По мнению представителей органов власти, такая поправка будет способствовать укреплению института семьи, а также позволит реализовать право детей на качественное образование.

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