В Башкирии братья и сёстры смогут учиться в одной школе

Комитет Госсобрания Башкирии поддержал законопроект, который позволит братьям и сёстрам учиться в одной школе независимо от места прописки.
Согласно проекту, в статью Семейного кодекса будут внесены соответствующие изменения. Константин Толкачев, спикер Госсобрания, отметил, что приоритетное зачисление распространяется и на полнородных родственников, и на тех, кто имеет лишь одного общего родителя.
По мнению представителей органов власти, такая поправка будет способствовать укреплению института семьи, а также позволит реализовать право детей на качественное образование.