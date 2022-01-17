В Башкирии врачи достали из тела мужчины лезвие ножа

В Сибае перед судом предстанет 19-летний местный житель, которого обвинили в покушении на убийство. Инцидент произошёл 26 октября 2021 года.

По версии следствия, молодой человек из-за личной неприязни решил напасть на знакомого. Он нанес мужчине четыре удара кухонном ножом в область жизненно важных органов, а после поспешил скрыться с места происшествия, решив, что оппонент мёртв.

Оказалось, жертве нападения успели помочь медики. Его срочно госпитализировали, где из тела пострадавшего достали лезвие ножа, которое застряло при ударе. При этом рукоятка оружия осталась у нападавшего. Сам обвиняемый уверяет, что знакомого убивать не хотел – он якобы даже не думал, что причинит мужчине тяжелый вред, так как нож был небольшим.