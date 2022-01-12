Российская прокуратура отмечает 300-летие со дня основания

1722 год. Еще не родился Моцарт и Пушкин, а появление такого государства как США ждать еще почти полвека, но вот, кстати, ртутный термометр уже был изобретен. Впрочем, год был знаменателен совсем другим событием.

300 лет назад в соответствии с высочайшим Указом Петра I была учреждена Российская прокуратура, которая была неразрывно связана с эпохой великих реформ того времени. Новому органу предстояло бороться, как тогда говорилось в указе императора, с казнокрадством, мздоимством и нерадивостью в государственных структурах. Тогда и был установлен главный принцип нового ведомства – обеспечение справедливости и законности.