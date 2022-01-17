В Башкирии будут учреждены гранты для господдержки участников НОЦ

В Башкирии будут учреждены гранты для государственной поддержки высших учебных учреждений – участников Евразийского научного-образовательного центра.
Соответствующий указ будет подписан уже сегодня, 17 января, Главой Башкирии. На поддержку университетов будет направлено около 200 млн рублей. Порядок представления грантов утвердят до 10 февраля.
Программа развития включает проведение научных исследований, развитие инфраструктуры, реализацию образовательных программ. Гранты получат создаваемый Уфимский университет науки и технологий, который объединит БашГУ и УГАТУ, а также УГНТУ. Кроме того, согласно данному указу, каждый год 200 учёных и аспирантов вузов республики будут иметь возможность пройти стажировку за рубежом либо в лучших образовательных научных учреждениях РФ. Также ежегодно 200 научным сотрудникам будет оказываться помощь в улучшении жилищных условий.
Напомним, Евразийский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня был создан в декабре 2020 года. В него входят Башкирский государственный университет, Башкирский государственный медицинский университет, Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук. НОЦ представляет собой новую кластерную модель научно-образовательной, производственно-технологической, пространственно-инновационной и культурной трансформации Республики Башкортостан в ключевого агента страны по обеспечению глобальной конкурентоспособности образования, исследований, бизнеса, качества жизни и гармонизации экономических и гуманитарных связей в евразийских интеграционных проектах, активной участницей которых является Российская Федерация.