В Башкирии будут учреждены гранты для господдержки участников НОЦ

Программа развития включает проведение научных исследований, развитие инфраструктуры, реализацию образовательных программ. Гранты получат создаваемый Уфимский университет науки и технологий, который объединит БашГУ и УГАТУ, а также УГНТУ. Кроме того, согласно данному указу, каждый год 200 учёных и аспирантов вузов республики будут иметь возможность пройти стажировку за рубежом либо в лучших образовательных научных учреждениях РФ. Также ежегодно 200 научным сотрудникам будет оказываться помощь в улучшении жилищных условий.