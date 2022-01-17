К проекту генплана Уфы направили около 17 тыс обращений

Генплан башкирской столицы могут утвердить летом. Об этом было заявлено на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам общественных обсуждений документа. В них приняли участие почти 13 тысяч уфимцев, подавших около 17 тысяч обращений.
Наиболее активными были жители Демского района. Генплан определит приоритеты пространственного развития Уфы до 2042 года и позволит решить много вопросов по различным территориям города. Например, часть Непейцевского дендропарка ранее не стояла на кадастровом учете.
Новые поликлиники, школы, зоны рекреации, развитие транспортной инфраструктуры, экология. Предложения жителей найдут свое отражение в генплане. Кроме того, на его основе будут разрабатываться и новые правила землепользования и застройки. Московские эксперты, принимающие участие в работе, назвали обсуждения уникальными по своей открытости.