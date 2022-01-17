К проекту генплана Уфы направили около 17 тыс обращений

Генплан башкирской столицы могут утвердить летом. Об этом было заявлено на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам общественных обсуждений документа. В них приняли участие почти 13 тысяч уфимцев, подавших около 17 тысяч обращений.

Наиболее активными были жители Демского района. Генплан определит приоритеты пространственного развития Уфы до 2042 года и позволит решить много вопросов по различным территориям города. Например, часть Непейцевского дендропарка ранее не стояла на кадастровом учете.

Вспомнить только Нижгородку. Это достаточно большой район, который по старому генплану предполагался высотной, многоэтажной застройкой с многоквартирными домами. Из-за этого жители сталкивались с трудностями в оформлении участков в собственность. Новый генплан дает возможность устанавливать зону смешанного использования, где могут сохраняться и индивидуальные жилые дома.

Ольга Сарапулова, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации г. Уфы

Новые поликлиники, школы, зоны рекреации, развитие транспортной инфраструктуры, экология. Предложения жителей найдут свое отражение в генплане. Кроме того, на его основе будут разрабатываться и новые правила землепользования и застройки. Московские эксперты, принимающие участие в работе, назвали обсуждения уникальными по своей открытости.

Фото №1 - К проекту генплана Уфы направили около 17 тыс обращений

Людям небезразлично, они хорошо знают территорию. Публичные слушания важны и нам как разработчикам, потому что мы можем прощупать тонкие моменты, частные проблемы отдельных районов, дворов.

Максим Викулин, начальник архитектурно-планировочной мастерской института генплана Москвы

Неизменными остались городские леса, иные природные территории, которые получили свои границы. С помощью жителей нам удалось узаконить больше 1 тысячи гектаров определенных территорий.

Олег Григорьев, первый заместитель директора института генплана Москвы
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