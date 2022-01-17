К проекту генплана Уфы направили около 17 тыс обращений

Вспомнить только Нижгородку. Это достаточно большой район, который по старому генплану предполагался высотной, многоэтажной застройкой с многоквартирными домами. Из-за этого жители сталкивались с трудностями в оформлении участков в собственность. Новый генплан дает возможность устанавливать зону смешанного использования, где могут сохраняться и индивидуальные жилые дома.

Ольга Сарапулова, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации г. Уфы