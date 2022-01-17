В Башкирии женщина напала на подругу с ножом из-за ревности

По версии следствия, в июле 2021 года женщина, её сожитель и их общая подруга проводили вечер за распитием спиртных напитков. В один момент сельчанке не понравилось, что подруга слишком мило общается с её возлюбленным. На замечание женщина никак не отреагировала.

Тогда позже на почве ревности обвиняемая схватила нож и ударила им спящую подругу. Женщину госпитализировали – ей была проведена операция. А ревнивица предстала перед судом, где ей вынесли наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. При этом пострадавшая сообщила, что женщина перед ней извинилась, а в период восстановления поддерживала и даже обеспечивала продуктами.