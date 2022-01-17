Радий Хабиров посетил информационное агентство «Башинформ»

В гостях у самого цитируемого СМИ Башкортостана. Радий Хабиров сегодня посетил информационное агентство «Башинформ». Глава региона ознакомился с условиями, созданными для работы журналистов, а также обсудил с коллективом медиахолдинга перспективы творческого развития.

Более 30 лет в журналистике. Сначала радио, потом телевидение и газета, а последние три с половиной года Азат Гизатуллин работает специальным корреспондентом информационного агентства «Башинформ». Его конёк – освещение политических тем, особенно связанных с деятельностью главы республики. Практически под каждой статьей о рабочей поездке Радия Хабирова на сайте издания стоит подпись «Гизатуллин».

Тяжело, наверное, работать журналистом в нынешних условиях, потому что конкуренция очень жесткая. В этой конкурентной среде государственным СМИ особенно тяжело, потому что мы ведем официальную линию руководства республики. Азат Гизатуллин, специальный корреспондент информационного агентства «Башинформ»

Как сочетать освещение деятельности госорганов с другими темами, в том числе проблемными и острыми, продолжая при этом удерживать высокие рейтинги, говорили сегодня на встрече с главой республики. Радий Хабиров впервые в качестве руководителя Башкортостана посетил информационное агентство.

Информационный поток примерно в три тысячи новостей в месяц формируют 15 журналистов. Нагрузка немаленькая. В планах – создание новых проектов и форматов. Коллектив «Башинформа» обратился к главе республики с просьбой помочь в совершенствовании технического оснащения и расширении штата сотрудников. Радий Хабиров обещал поэтапно решать этот вопрос.

«Башинформ» освещает деятельность нашей управленческой команды. Это очень важно, потому что можно много делать, но если не рассказывать людям, что мы делаем, зачем и почему мы это делаем, мы не обречены на успех. Грамотная информационная политика – то, что делает «Башинформ». Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поручил руководителю Агентства по печати и средствам массовой информации совместно с руководством «Башинформа» собрать все предложения по дальнейшему развитию информагентства и представить ему для рассмотрения.

Мы очень тщательно, конечно, готовились к этому визиту. Для нас очень важно, что наш главный заказчик, наш работодатель и главный потребитель нашей продукции вместе с народом Башкортостана, сегодня приехал в гости, чтобы сверить с ним часы государственной информационной политики. Руслан Шарафутдинов, главный редактор информационного агентства «Башинформ»