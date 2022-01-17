Радий Хабиров посетил информационное агентство «Башинформ»

В гостях у самого цитируемого СМИ Башкортостана. Радий Хабиров сегодня посетил информационное агентство «Башинформ». Глава региона ознакомился с условиями, созданными для работы журналистов, а также обсудил с коллективом медиахолдинга перспективы творческого развития.
Более 30 лет в журналистике. Сначала радио, потом телевидение и газета, а последние три с половиной года Азат Гизатуллин работает специальным корреспондентом информационного агентства «Башинформ». Его конёк – освещение политических тем, особенно связанных с деятельностью главы республики. Практически под каждой статьей о рабочей поездке Радия Хабирова на сайте издания стоит подпись «Гизатуллин».
Как сочетать освещение деятельности госорганов с другими темами, в том числе проблемными и острыми, продолжая при этом удерживать высокие рейтинги, говорили сегодня на встрече с главой республики. Радий Хабиров впервые в качестве руководителя Башкортостана посетил информационное агентство.
Информационный поток примерно в три тысячи новостей в месяц формируют 15 журналистов. Нагрузка немаленькая. В планах – создание новых проектов и форматов. Коллектив «Башинформа» обратился к главе республики с просьбой помочь в совершенствовании технического оснащения и расширении штата сотрудников. Радий Хабиров обещал поэтапно решать этот вопрос.
Радий Хабиров поручил руководителю Агентства по печати и средствам массовой информации совместно с руководством «Башинформа» собрать все предложения по дальнейшему развитию информагентства и представить ему для рассмотрения.
В гости к коллективу медиахолдинга Радий Хабиров приехал не с пустыми руками. Порядка десяти человек были отмечены государственными наградами. Это почетные грамоты, благодарность от руководителя региона и звания заслуженных работников печати и массовой информации. Без награды не оставили и человека, который стоял у истоков создания «Башинформа». Заместитель главного редактора информагентства Алик Шакиров получил медаль за трудовую доблесть.