В Уфе прокуратура проверит пожар на заводе, в котором пострадали сотрудницы

Прокуратура Уфы намерена провести проверку по факту пожара на заводе УМПО. При возгорании пострадали две сотрудницы.
Напомним, инцидент произошёл сегодня, 17 января, на одном из цехов. По предварительной версии, на площадке произошёл хлопок с кратковременным возгоранием газообразной смеси бензина.
С места происшествия в экстренном порядке были госпитализированы две сотрудницы. Их состояние оценивается как крайне тяжёлое. Правоохранители, сотрудники Гострудинспекции и МЧС оценят условия соблюдения закона об охране труда и пожарной безопасности.