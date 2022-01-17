В Уфе прокуратура проверит пожар на заводе, в котором пострадали сотрудницы

Прокуратура Уфы намерена провести проверку по факту пожара на заводе УМПО. При возгорании пострадали две сотрудницы.

Фото №1 - В Уфе прокуратура проверит пожар на заводе, в котором пострадали сотрудницы

Напомним, инцидент произошёл сегодня, 17 января, на одном из цехов. По предварительной  версии, на площадке произошёл хлопок с кратковременным возгоранием газообразной смеси бензина.

С места происшествия в экстренном порядке были госпитализированы две сотрудницы. Их состояние оценивается как крайне тяжёлое. Правоохранители, сотрудники Гострудинспекции и МЧС оценят условия соблюдения закона об охране труда и пожарной безопасности.

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