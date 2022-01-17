В Уфе прокуратура проверит пожар на заводе, в котором пострадали сотрудницы

Прокуратура Уфы намерена провести проверку по факту пожара на заводе УМПО. При возгорании пострадали две сотрудницы.

Напомним, инцидент произошёл сегодня, 17 января, на одном из цехов. По предварительной версии, на площадке произошёл хлопок с кратковременным возгоранием газообразной смеси бензина.