Уфимец Никита Богданов отобрался в финал личного чемпионата мира по мотогонкам на льду

В заключительном заезде он опередил вице-чемпиона России Дмитрия Хомицевича. Также в финале личного чемпионата мира выступят гонщики из Австрии, Германии, Финляндии, Швеции и Чехии. Без участия в отборочных соревнованиях в финал допущены действующий чемпион мира Динар Валеев, представляющий уфимский центр, а также шесть гонщиков, получивших «дикие карты» постоянных участников финала.