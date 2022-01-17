Уфимец Никита Богданов отобрался в финал личного чемпионата мира по мотогонкам на льду

Никита Богданов из Уфы отобрался в финал личного чемпионата мира по мотогонкам на льду. В Швеции на отборочных стартах представитель Центра технических видов спорта им. Кадырова занял первое место.

 В заключительном заезде он опередил вице-чемпиона России Дмитрия Хомицевича. Также в финале личного чемпионата мира выступят гонщики из Австрии, Германии, Финляндии, Швеции и Чехии. Без участия в отборочных соревнованиях в финал допущены действующий чемпион мира Динар Валеев, представляющий уфимский центр, а также шесть гонщиков, получивших «дикие карты» постоянных участников финала.

Среди них два российских гонщика: это Дмитрий Колтаков из Каменск-Уральского и  уроженец Стерлитамака Игорь Кононов, который сейчас представляет  Тольятти.

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