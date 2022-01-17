На портале Госуслуг появился сервис для мигрантов

Министерство цифрового развития сообщило, что на портале Госуслуг появился новый сервис для мигрантов, которые работают на территории России. С помощью него можно фиксировать дату приема на работу, увольнение сотрудника и выплату заработной платы.

Сервис будет необходим предпринимателям, которые принимают на работу иностранных граждан. Он поможет обезопасить сотрудника и работодателя и создаст правовую среду для роста бизнеса в России