Сети 5 поколения протестируют в метро крупных городов

Компания Ростелеком решила протестировать сети 5 поколения в метро 3 крупных городов. Речь идет о Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Связь будет доступна на некоторых станциях метрополитена, затронут даже те, которые находятся под землей.

Фото №1 - Сети 5 поколения протестируют в метро крупных городов

Чтобы провести испытания, Ростелеком запросил разрешение на использование нескольких частот. Сообщается, что компания хочет запустить максимальную по качеству и охвату связь, но пока проведет тестовое подключение.

Проблема может возникнуть с частотой 3,6 ГГц. Она используется для служебной связи нескольких служб России. Уже несколько лет операторы пытаются добиться ее использования для запуска и развертывания сетей 5 поколения.

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