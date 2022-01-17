Сети 5 поколения протестируют в метро крупных городов

Компания Ростелеком решила протестировать сети 5 поколения в метро 3 крупных городов. Речь идет о Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Связь будет доступна на некоторых станциях метрополитена, затронут даже те, которые находятся под землей.

Чтобы провести испытания, Ростелеком запросил разрешение на использование нескольких частот. Сообщается, что компания хочет запустить максимальную по качеству и охвату связь, но пока проведет тестовое подключение.