Ридли Скотт отказался сотрудничать с Диснеем

Режиссер Ридли Скотт отказался снимать сказку для компании Дисней. Хотя он работает в разных жанрах, но «фильмы о чародеях» снимать не планирует.

Компания Дисней предложила Скотту поработать над масштабным проектом фантастического фильма. По словам постановщика, режиссера предложение не заинтересовало и он от него отказался. Режиссер больше поддерживает студии, которые снимают фильмы для более взрослой аудитории.