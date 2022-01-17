Ридли Скотт отказался сотрудничать с Диснеем

Режиссер Ридли Скотт отказался снимать сказку для компании Дисней. Хотя он работает в разных жанрах, но «фильмы о чародеях» снимать не планирует.
Компания Дисней предложила Скотту поработать над масштабным проектом фантастического фильма. По словам постановщика, режиссера предложение не заинтересовало и он от него отказался. Режиссер больше поддерживает студии, которые снимают фильмы для более взрослой аудитории.
Ранее Скотт ранее высказывался о своем фильме "Последняя дуэль". По словам режиссера, он был сильно разочарован тем, что картина не собирала полные залы в отличие от фильмов по комиксам.