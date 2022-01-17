Инвалиды смогут получить компенсацию за ОСАГО

На сайте Правительства разместили информацию о компенсации за ОСАГО для инвалидов. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сообщается, что граждане с инвалидностью получат налоговый вычет в беззаявительном порядке, то есть для оформления выплаты они могут не подавать заявление и соответствующие документы в ведомство. Компенсация за страхование транспортного средства будет приходить автоматически на банковский счет гражданина.
Сообщается, что гражданам, которые страхуют автомобиль по медицинским показаниям, вернут 50 процентов от стоимости ОСАГО.